Appje naar ambtenaar effectiever dan mailen

video Kinderen uit buurtschap Oxe willen veilig naar school

8:26 De kinderen uit buurtschap Oxe willen graag veilig fietsen over de Oxersteeg in het buitengebied van de gemeente Deventer. Ze wonen in het buitengebied langs een weg die eenduidig is en recht. En hoewel de snelheid voor auto's vorig jaar formeel is teruggebracht na zestig kilometer per uur, weet menig chauffeur daar niks van. Dus heeft buurvrouw en moeder Dorien Lamberts aan de bel getrokken bij de wijkaanpak.