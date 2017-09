Archeologen brengen vroegere Deventer tot leven in 3D

Rechter buigt zich over omstreden brug op hei

6:15 Mag er wel of geen brug op de Gorsselse Heide komen? De voorzieningenrechter in Arnhem doet daar eind oktober uitspraak over. Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide maakte maandag de gang naar de rechter om de bouw van een loopbrug over een ven op de hei te voorkomen.