Archeoloog bekijkt V1-bom, restanten mogelijk naar Deventer museum

De springlading van de V1 (Vergeltungswaffe 1) wordt later deze week bij Lochem gecontroleerd tot explosie gebracht, maar het omhulsel is later mogelijk nog terug te zien in een tentoonstelling. Dat zegt woordvoerder Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer. ,,Vooral van de twee grote bollen kijken we nog wat er van over is. En of het interessant is om die tentoon te stellen.’’