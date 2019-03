Arie de Niet (ChristenUnie) uit Deventer opnieuw ‘Arie net Niet’: wéér een zetel te weinig

Een herhaling van zetten, zegt De Niet, die als burgerlid wel op de reservebank plaatsneemt. Hij acht de kans niet groot dat hij via voorkeursstemmen alsnog een plek verovert. ,,Dat past ook niet echt binnen de traditie van onze partij.”

‘Net Niet’

Op de vraag of hij thuis al grappend ‘Arie net Niet’, genoemd wordt, kan hij ondanks het voor hem ongelukkige déjà-vu nog wel lachen. ,,Die heb ik nog niet gehoord. Dat valt dus wel mee. Uiteindelijk is dit ook het risico van politiek actief zijn.” Hij bekijkt het positief. ,,Ik kan politiek nog wel even mee. Bovendien is er ook een leven buiten de politiek.‘’

Helemaal ontevreden is hij ondanks de persoonlijke domper niet: ,,We hebben als ChristenUnie in Overijssel wel 6.000 stemmen meer gehaald. Door de hogere opkomst is het alleen niet voldoende voor een zetel. Aan de ene kant positief, aan de andere kant jammer voor mezelf.”

Hoger

De Niet had best hoger gewild op de CU-lijst, zegt hij zelf. ,,Daar kan ik eerlijk over zijn. Maar het bestuur dacht daar anders over en daar heb ik me naar geschikt.” Ook in Deventer veroverde de partij zo'n 500 stemmen meer dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen, maar door de hogere opkomst mag dat voor De Niet niet baten.