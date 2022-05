Armoedeminister niet blij met deze gemeenten: zij keren energietoeslag voor lage inkomens in termijnen uit

Reactie Van Wonderen ziet vermake­lijk duel van GA Eagles: ‘Maar snap dat neutrale kijker het anders ziet’

Kees van Wonderen wenste zijn Go Ahead Eagles zondagmiddag niets te verwijten. De 1-0 nederlaag tegen NEC, diep in blessuretijd, was ongelukkig, oordeelde de Deventer coach na de derde verliespartij op.

8 mei