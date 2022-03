Armzalig GA Eagles staat droomdebuut Simonis bij Sparta in de weg: ‘We waren niet honderd procent’

,,Deze wedstrijd zal altijd een mijlpaal blijven, maar wel eentje met een zuur randje.’’

Simonis groet iedereen in de catacomben van Spangen, schudt een hand of geeft een knuffel. Door het met corona wegvallen van hoofdtrainer Kees van Wonderen, schoof Simonis een plekje op in de pikorde. De dromen van een overwinning en de nakende veilige haven van de eredivisie waren mooier dan de weerbarstige werkelijkheid. ,,Nee, ik heb Kees nog niet gesproken. Dat ga ik zo doen. Mar hij zal hetzelfde concluderen, het was niet goed genoeg vandaag.’’