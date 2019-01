Arnhemmer schopt conducteur in kruis in trein van Zwolle naar Zutphen

Video Deze vijf Overijssel­se optredens mag je niet missen tijdens Eurosonic Noorder­slag

18:15 De binnenstad van Groningen is de komende dagen het terrein van Eurosonic Noorderslag. In totaal treden 350 bands en artiesten op, waaronder ruim twintig afkomstig uit Overijssel. Kiezen waar je heengaat is met zo’n groot aanbod natuurlijk onmogelijk. Harold de Boer van Poppunt Overijssel geeft vijf tips en voorspelt de winnaar van de jaarlijkse Popprijs.