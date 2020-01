Arrestatie en 50 boetes bij grote verkeerscontrole in Deventer

Bouwend Nederland Regio Oost: Zeker duizend ontslagen op komst

7:07 Aannemers in Oost-Nederland gaan ontslag aanvragen voor honderden werknemers, zegt voorzitter Hans van Norel van Bouwend Nederland Regio Oost. ,,Op ons hoofdkantoor in Apeldoorn zijn we razend druk met ondernemers die ons om advies vragen hoe zij dat moeten aanpakken.”