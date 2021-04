Arrestatieteam en douane vallen binnen bij loods in Deventer

Holtenaar Martin Kemper betrekt met zijn bedrijf Palazzo ‘mooiste pand in Holten’

21 april De statige villa uit 1882 in Holten is weer bemand. Martin Kemper (54) heeft zijn kans gegrepen en het monumentale pand aan de Dorpsstraat gekocht om zich er te vestigen met zijn bedrijf Palazzo. Het bureau in architectuur, engineering en bouwkunde zit met het nevenkantoor eindelijk op haar plek. En er is nog ruimte om te groeien.