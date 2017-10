Arrestatieteam zorgt voor opschudding tijdens lunchtijd op de Brink in Deventer

Geen zorgen over breed­plaat­vloe­ren in gebouwen Deventer

9:32 In Deventer bestaan vooralsnog geen zorgen over gebouwen waar vloeren zijn aangelegd met geprefabriceerde breedplaten. Dergelijke constructies liggen onder een vergrootglas sinds in mei van dit jaar een in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven instortte.