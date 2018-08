Voor Ashwin (14) is de Zomertrein de mooiste week van het jaar

10:28 Kinderfestijn de Zomertrein in Deventer heeft helemaal geen reclame nodig, maar als het toch ooit een 'visitekaartje'nodig heeft, dan is de 14-jarige Ashwin Bremer de aangewezen persoon. Voor hem is de Zomertrein sinds jaar en dag het hoogtepunt van de schoolvakantie. Eerst als deelnemer, nu als begeleider en wie weet over een paar jaar als jongerenwerker.