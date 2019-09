ArtEZ eert in New York omgekomen docente Linda Olthof uit Deventer met eigen fonds

Studenten van ArtEZ, de hogeschool voor de kunsten, kunnen vanaf dit studiejaar een beroep doen op het Linda Olthof Fonds voor een kort durende dans- of toneelopleiding in New York. De school, met vestigingen in Zwolle, Arnhem en Enschede, eert hiermee de in 2018 om het leven gebrachte docente.

Linda Olthof, die in de zomer van 2018 op 47-jarige leeftijd samen met haar 6-jarige zoontje in New York vermoord werd, genoot onder andere bekendheid als Trudy Pouw in de tv-serie Goede Tijden Slechte Tijden en was vanaf 2002 docente bij ArtEZ. Volgens Ernst Braches, hoofd opleiding ArtEZ Toneelschool, is het fonds een manier om te laten zien hoeveel de uit Deventer afkomstige Linda voor de studenten betekend heeft.

Wanneer ontstond het idee voor dit fonds?

,,Vorig jaar na de zomer. Haar overlijden was in de vakantietijd, waarbij de studenten over de wereld verspreid waren. In september 2018 hebben we besloten dat er gedenkteken voor haar moest komen, zodat haar naam telkens genoemd zou worden. Ze heeft zoveel betekend voor onze opleiding. Ze introduceerde studenten bij opleidingen in New York en dat willen we voortzetten.”

Heeft de keus voor New York louter te maken met haar woonplaats of is een stad als Parijs net zo belangrijk voor een opleiding als die van jullie?

,,Het heeft zeker te maken met de band die Linda had met New York, maar de reden is ook dat je voor kort durende opleidingen in Amerika geen beurs kunt krijgen. Voor een studie in Europa, in Parijs bijvoorbeeld, bestaan wel allerlei regelingen.”

Hoe wordt het fonds gevuld en hoe groot is de bijdrage voor studenten?

,,ArtEZ garandeert voor vier jaar dat er geld in het fonds zit, maar we gaan ook kijken of we een beroep op particulieren kunnen doen. Er wordt jaarlijks in totaal 5000 euro uitgekeerd. Voor 2500 euro elk kan dan een danser en een acteur een korte opleiding van een of twee maanden in New York doen. We hebben bij ArtEZ meerdere fondsen, maar dit is de enige die op naam is, ter nagedachtenis van iemand.”

Dit fonds houdt de gedachte aan Linda levend, maar misschien ook aan de manier waarop ze om het leven gebracht werd door haar ex-man. Hebben jullie dat ook in overweging genomen?