Arthur Brand presenteert boek in Deventer

Het boek is een spannend én waargebeurd verhaal over geheime diensten, oud-nazi's, neonazi's en veel geld. De Paarden van Hitler zijn kunstwerken die in opdracht van Adolf Hitler vervaardigd zijn. Via een tip kwam Arthur Brand de paarden van Hitler op het spoor: twee enorme bronzen beelden van beeldhouwer Josef Thorak, die tijdens WO II in de tuin van de Rijkskanselarij in Berlijn stonden maar waarvan iedereen in de veronderstelling was dat ze de oorlog niet hadden overleefd. Brand vertelt over het ontstaan van zijn boek en signeert na afloop.