Arts zonder Grens en huisarts uit Schalkhaar is lang van huis en nog lang niet klaar in Congo

Joke Zeydner (65) is terug uit Congo. De Schalkhaarse huisarts heeft haar hart verpand aan medisch ontwikkelingswerk. Nadat ze haar eigen praktijk in het dorp in 2002 opgaf, is ze al verschillende keren afgereisd naar landen in Afrika. Elke zomer komt ze terug naar Nederland om haar huisartsenlicensie te kunnen houden: daarvoor moet ze elk jaar ook 'vlieguren' maken in eigen land. ,,Dit jaar doe ik dat voor het eerst niet", zegt ze.