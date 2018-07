Asbest vrijgekomen bij brand in manege Diepenveen

video + updateBij een grote brand in manege Tjoonk aan de Ganzekooisweg is vanmiddag asbest vrijgekomen. Onderzocht wordt hoeveel daarvan terecht is gekomen in een nabijgelegen woonwijk. Bij de brand raakte niemand gewond.

De brand is ontstaan doordat balen hooi door nog onbekende oorzaak vlam vatten. Om 17.32 u. meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Volgens de Veiligheidsregio is er asbest vrijgekomen bij de brand. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de hoeveelheid en of het schadelijk is voor direct omwonenden. Een deel van de schuren van het manegecomplex was al gesaneerd, maar nog niet alle asbest-panelen waren verwijderd.

Iedereen veilig

Voor de bestrijding van de brand waren meerdere korpsen uit de regio opgeroepen. De eerste melding van de brand was om half vier. Een geschrokken woordvoerster van de manege kon toen door de omstandigheden niet ingaan op de situatie. Wel liet ze weten: ,,Iedereen is in veiligheid. Er zijn geen gewonden en we hebben de paarden allemaal naar een veilige plek gebracht".

Brandend hooi

Volgens woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland is de brand ontstaan in hooi op een aanhanger achter een tractor. ,,De bestuurder reed er mee over het erf en toen hij achterom keek zag hij vlammen uit het hooi komen. Hij schrok en wilde de combinatie snel keren en wegrijden, maar daarbij viel het brandende hooi van de wagen. Drie stallen vlogen daarop in brand", aldus Wittenberg.

Woning bedreigd

Het duurde geruime tijd voordat de brandweer het vuur onder controle had. Er moest voorkomen worden dat de vlammen zouden overslaan naar een naastgelegen woning.

De meeste paarden stonden binnen op het moment van de brand volgens getuigen. De evacuatie van de dieren verliep vlot. Maneges in de buurt hebben onderdak aangeboden