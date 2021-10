Asfalt bezaaid met klinkers, olie en auto-onderdelen na ongeluk bij Deventer: N348 volledig dicht

Friese student vindt ‘eindelijk’ studenten­ka­mer en kan camping verlaten: ‘We gaan het vanavond goed vieren’

30 september De slingers kunnen uit voor Daniël Noorlander want het studentenleven gaat voor hem nu echt beginnen. De Fries, die archeologie studeert aan Hogeschool Saxion, heeft eindelijk een studentenkamer gevonden in Deventer. Hij zat met zijn vader noodgedwongen op een camping in Diepenveen. Noorlander betrekt nu een kamer in het oosten van Deventer. ,,Ik ga mijn vader wel missen maar het is goed dat ik nu iets voor mezelf heb.’’