Asfaltcentrales massaal in de fout met uitstoot schadelijke stoffen

Drukte bij de bakker: honderden broden extra naar de supermarkt en extra ‘noodvoor­raad’ gebakken

De een z’n dood is de ander z’n brood. Voor bakkerij Schuld in Oldebroek gaat dat wel heel letterlijk op. Dankzij de blokkades van de distributiecentra kreeg hij flinke extra orders van de supermarkten waaraan hij levert. Overige bakkerijen in de regio spreken vooral over ‘stilte voor de storm’.

5 juli