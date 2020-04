Asielzoekers schrobben winkelwagens tegen corona in Schalkhaar: ‘Het voelt als kans om iets terug te doen’

Unieke reis via station Deventer: ‘Stap terug in de tijd’

11:59 Een officiële opening, exact honderd jaar nadat het Deventer stationsgebouw het levenslicht zag. Het was de ultieme droom van Arno Dijkhof. De schrijver van het jubileumboek over een van de meest markante en drukst bezochte bouwwerken in de stad schudt het hoofd. Was het in 1920 de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, een eeuw later verstiert de coronacrisis een prestigieus openingsfeest.