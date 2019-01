Asscher komt praten over 'kloof’ in Deventer

Groot deel gemeente­raad Deventer wil uitleg over niet hijsen van regenboog­vlag

13:32 Negen raadsfracties in de gemeente Deventer willen uitleg van het college van burgemeester en wethouders over de keuze om de regenboogvlag onlangs niet te hijsen als reactie op de omstreden Nashville-verklaring. De negen partijen vormen een overgroot deel van de gemeenteraad en geven aan teleurgesteld te zijn over het feit dat in ‘regenboogstad Deventer’ de vlag niet wapperde bij het stadhuis, waar dit in verschillende andere gemeenten wel gebeurde.