Asscher krijgt Go Ahead Eagles-shirt bij presentatie boek: ‘Hij is onze scorende spits’

De Deventer ‘Overlevers’ Willem Kers, Carel Roelvink, Tonnie Lunenburg en Jan Dijk stonden vanavond naast Lodewijk Asscher op het podium van De Balie in Amsterdam. Tijdens de presentatie van het nieuwe boek over de politicus overhandigde het viertal een shirt van Go Ahead Eagles met ‘Asscher’ en nummer 9 achterop. ,,Hij is onze scorende spits.’’

Asscher presenteerde vanavond zijn boek Opstaan in het Lloyd Hotel over zijn glorieuze opkomsten en diepe dalen, zowel in zijn privéleven als in zijn werk. De Overlevers, die na hun noodkreet in de media werden omarmd door de PvdA-leider, komen aan bod in dat boek.

Net zoals toen de vier Deventenaren naar Asscher in de Tweede Kamer gingen, hadden ze ook nu een busje tot hun beschikking. Samen met hun vrouwen en een aantal Deventer PvdA-leden waren ze ingegaan op de uitnodiging van Asscher om de boekpresentatie bij te wonen. ,,Ik hoop dat we wel zo'n boek krijgen”, grapte Carel van te voren. ,,En dat ze een hapje en een drankje hebben.”

Cadeautje

,,We hebben ook een cadeautje meegenomen voor Asscher”, zegt Roelvink. ,,Want dat doe je toch, bij zo’n presentatie? Deventer dingen natuurlijk. Koek, en een biertje, Maar we hebben ook een Kowet-shirt laten maken. Het officiële Go Ahead Eagles-shirt, met Asschers naam er achterop en nummer 9. Hij is onze scorende spits. Dat moet het worden. Hij komt voor ons op.”

Bittere ernst

Hoewel de vier kunnen grappen en grollen, is het hen bittere ernst. Ze trekken ten strijde tegen de ongelijkheid in Nederland. Met alles wat in hun macht ligt proberen ze al decennia op het rechte pad te blijven, terwijl ze eigenlijk net te weinig verdienen om het hoofd boven water te houden en hun inkomen elk jaar minder waard wordt. Daarmee hebben ze de aandacht van Asscher weten te trekken en zijn ze nu dus vereeuwigd in het boek.

Volledig scherm Lodewijk Asscher krijgt een shirt van Go Ahead Eagles uit handen van één van de Deventer Overlevers. © Carel Roelvink