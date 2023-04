Attracties proberen elkaar niet te overtreffen: eenduidige muziek schalt over terrein Paaskermis

Lochem maakt haast: nieuwe Reudink­brug moet er over een jaar al liggen

Er komt in Lochem veel sneller dan gepland een nieuwe brug. De Reudinkbrug, een belangrijke verkeersader richting het centrum, moet over een jaar al zijn vervangen. De brug is zó zwaar beschadigd, dat snelle vervanging noodzakelijk is. Voor de nieuwe brug is een krediet van 2,5 miljoen euro nodig.