Auping beschuldigd van misleidende reclame

Statement

Ine Stultjens, woordvoerster van Auping, is geïrriteerd over de aantijgingen. ,,Samen met andere bedrijven hebben wij via Ducky Dons in augustus al een statement naar buiten gebracht. Daarin stond onder meer dat er nooit 'structureel dierenleed' bij deze boerderij is geconstateerd en dit wordt bevestigd door bezoeken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.