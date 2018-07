Auping geschrokken van beelden eendenmishandeling, Hanos geeft geen commentaar

Een woordvoerder van het bedrijf laat weten: ,,We hebben de beelden gisteren bekeken en zijn er enorm van geschrokken. We vinden dierenwelzijn zeer belangrijk. We hebben getracht dit te waarborgen door alleen RDS-gecertificeerd dons te gebruiken in onze producten." RDS (Responsible Down Standard) is de strengst mogelijke certificering volgens de woordvoerder. Auping gebruikt Nederlands en Europees eendendons voor de fabricage van dekbedden en kussens.

Demonstratie

Donderdag werd bekend dat er misstanden zijn. Op beelden gemaakt door een vrijwilliger van Animal Rights met een undercovercamera zijn medewerkers te zien die met eenden gooien of levend in vuilnisbakken gooien. Vrijdagmiddag demonstreerden zo'n 80 dierenactivisten bij de slachterij in Ermelo.

Nu er toch sprake blijkt te zijn van dierenleed, neemt de beddenfabrikant direct actie. ,,We gaan in gesprek met de leveranciers om de productieketen tegen het licht te houden. En we spreken RDS specifiek aan op het strenger hanteren van de regels rondom het vangen en laden op eendenboerderijen in Nederland", meldt Auping.

Niet reageren

Een woordvoerder van de horecagroothandel Hanos uit Apeldoorn laat weten dat de directie heeft besloten dat ze op dit moment nog niet wil reageren op de situatie rondom mishandeling van slachteenden. Ook Hanos is afnemer van vleesproducten van de Ermelose eendenslachterij.