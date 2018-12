Auping lost recycle-probleem matrassen op

video MS-pa­tiënt Ger­rit-Jan (38) uit Deventer hoopt op gulle bezoekers Dickens voor behande­ling in Mexico

16 december Glühwein, wafels en warme chocomel. Op het Dickens Festijn worden flink wat lekkernijen verkocht. Een extra zakcentje voor de in 19e eeuwse Engelse stijl uitgedoste figuranten achter de kramen in het historische Bergkwartier. Maar voor de 38-jarige Gerrit-Jan Willems uit Deventer is het meer serieus: zijn opbrengst is bestemd voor stamceltherapie in Mexico tegen zijn ziekte Multiple Sclerose (MS), een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel.