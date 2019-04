Auping nodigt David Neres uit in Deventer om ‘in bed het leven te vieren’ na gelijkmaker tegen Juventus

Devente­naar Ralph Kleinbus­sink boos: ‘Niets is vanzelf­spre­kend, breien is geen typische vrouwenhob­by’

11:43 Ralph Kleinbussink zat vol verontwaardiging toen hij maandag een verhaal las in deze krant over het breifeest in Voorstad Oost. Aan de gebreide rood-gele sjaal van 3 kilometer was 3,5 jaar lang door 150 dames aan gewerkt. Onjuist, zegt Kleinbussink. Hij is één van de vier mannen die ook gebreid heeft. ,,Niets is vanzelfsprekend. Ik kan niet tegen onrecht.’’