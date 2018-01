Aurelia krijgt na acht jaar lijden haar vurig gewenste dood

De Deventerse wil het taboe erop wegnemen. Ze beschouwt het de laatste weken van haar leven zelfs als haar ultieme levenswerk. Want hoewel wettelijk euthanasie mogelijk is voor psychiatrische patiënten, blijkt de weg hiernaartoe een zware en lange, vol met hindernissen. Voor de beroepsgroep is meewerken aan een euthanasietraject veelal een brug te ver. Zeker bij jonge mensen als de 29-jarige Aurelia. Om met name het aantal zelfdodingen onder jongeren terug te dringen, voert ze haar strijd. Zij heeft geluk, beseft ze. Zij is een van de weinige jonge mensen die de strenge toets voor euthanasie doorstaat.



Deventer, woensdag 3 januari. Nog 23 dagen te gaan. Het is de dag dat de eerste zware storm van het nieuwe jaar Nederland in zijn greep heeft. Net zo zwaar als de storm die al zo zo’n vijftien jaar in haar hoofd woedt. Bij binnenkomst in haar kleine woning in Deventer volgt meteen de confrontatie. ‘23 dagen’, staat op een bord dat in haar overvolle rommelige hobbykamer hangt. ,,Voor mij is het hier heel overzichtelijk hoor’’, verontschuldigt ze zich. Ze streept de dagen op het bord weg. 23, 22, 21... Elke dag een stapje dichter bij haar vurig gewenste eeuwige rust. Bij betreding van haar woonkamer weer een confronterend beeld. Ingepakte dozen, kisten alvast gevuld met boeken. Een vloer bezaaid met allerhande spullen. ,,Sommige boeken gaan naar vrienden, andere moeten maar weg. Daarover mogen mijn vrienden beslissen.’’



Ze gaat zitten op haar bank. Haar roze knuffel, een T-Rex, drukt ze tegen zich aan. Haar steun en toeverlaat. Aurelia praat rustig, formuleert goed en kiest haar woorden weloverwogen. Ze vertelt over haar naderende dood alsof die vanzelfsprekend is. Soms een bulderende lach, soms giechelend, soms met een traan. Ze is zo blij dat ze op een waardige manier mag sterven. Nee, Aurelia kent 23 dagen voor haar dood geen greintje twijfel, zegt ze in haar huisje. Ze heeft al acht jaar een doodswens. Dat ze er überhaupt nog zit mag een wonder heten. Ze heeft zeker twintig zelfdodingspogingen ondernomen. Vorig jaar september nog, het was kantje boord. Anderhalve dag buiten bewustzijn na inname van een dosis pillen, vlak na het overlijden van haar moeder. Ze wilde haar moeder meteen achterna, terwijl ze al in het euthanasietraject zat. ,,Wat heerlijk rustig was dat. Zei de arts nog dat ik geluk had gehad ook, toen ik weer bij bewustzijn kwam.’’