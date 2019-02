Australische parkieten zorgen voor kleur en leven in de brouwerij op het Vogeleiland Deventer

Wintermara­thon Lemeler­veld grote trekker; snuffelen aan stripteke­nen in Deventer

9:04 De organisatie van De Boombouw Wintermarathon in Lemelerveld kan met een tevreden gevoel terugkijken op de tocht van zondag. Ruim 1.250 fietsers namen deel aan de veertiende editie van het evenement. Nooit eerder reden er zoveel coureurs in mee, die konden kiezen uit een parcours over 55, 75 of honderd kilometer.