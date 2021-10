Auto botst na aanrijding tegen lantaarnpaal, N348 bij Eefde afgesloten

VIDEOEen 28-jarige man uit Deventer is woensdag op de N348 bij Eefde rond 09.30 uur van achteren aangereden. Vervolgens is zijn voertuig tegen een lantaarnpaal langs de weg gebotst. De N348 is door de politie afgesloten.