Auto botst op betonnen muur en slaat over de kop in Deventer

video ‘Als het niet eerlijk kan, dan maar zo’

16:15 Hij was zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het systeem in Deventer waarbij de bewoner betaalt voor de hoeveelheid afval die hij inlevert, met ‘illegale’ dumpingen tot gevolg. Gisteren zag oud-wethouder en binnenstadbewoner Jos Pierey tot zijn plezier dat dat een stuk moeilijker wordt bij openbare prullenbakken. ,,Het is niet eerlijk om hier je rotzooi in te proppen, dan moet het maar zo.”