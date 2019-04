Auto botst op invoegende vrachtwagen op A1 bij Deventer

Realisatie grote sport- en speelhal aan Holterweg in Deventer nog een vraagteken

6:03 Dat de komst van Leisure World Deventer vertraging had opgelopen was al bekend. Nu blijkt dat de ontwikkeling van de spel- en speelhal aan de Holterweg sowieso nog onzeker is. De gemeente Deventer hoopt over een paar weken meer duidelijkheid te kunnen geven.