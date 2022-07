Auto botst op vrachtwagen: rijstroken afgesloten op A1 bij Bathmen

Jonge deelscoo­ter­chauf­feur steeds vaker in de fout: ‘Gevolgen kunnen groot zijn’

Hoe verleidelijk is het om na een nachtje doorzakken met een stuk in je kraag op de deelscooter te stappen die op de stoep staat te lonken? Best wel, constateert het Openbaar Ministerie, dat overtreders de laatste tijd regelmatig tegenkomt in rechtszaken en hoorzittingen. Omdat ook verhuurders flinke boetes uitdelen, kan de rekening soms oplopen tot 2000 euro. ,,Had je een mooie scooter voor kunnen kopen.’’

28 juli