Auto brandt onder verdachte omstandigheden uit in verlaten nieuwbouwstraat Diepenveen

VideoIn een straat in nieuwbouwwijk Steenbrugge in Diepenveen, waar nog niemand woont, is vannacht een auto uitgebrand. De brandweer vond de wagen onder vreemde omstandigheden, terwijl de vlammen er uitsloegen. De politie heeft de situatie onderzocht, onder andere met een speurhond. De auto stond niet als gestolen gemeld. Er moet nog contact zijn met de eigenaar.

De melding van de brand was om 4 uur. Aanvankelijk was er sprake van een ‘afvalbrandje’ aan de Wechelerweg, tussen Diepenveen en Deventer, maar eenmaal in die buurt bleek het om een autobrand in een nieuwbouwstraat te gaan. De auto stond bij aankomst van de brandweer volledig in brand en er was niets meer aan te redden.

Afgelegen plek

Opvallend was dat de auto op een afgelegen plek aan de rand van de wijk stond. In de straat, die nog geen straatnaambord heeft, maar ligt tussen de Heleen Ankersmitlaan en Gebroeders Cohenstraat, wonen nog geen mensen. De nieuwbouwwoningen zijn bijna af, maar deze hoek van de wijk is vooralsnog compleet verlaten. Daarnaast is dit deel van de nieuwbouwwijk alleen via een slecht begaanbare bouwweg te bereiken. De auto stond slordig en schuin geparkeerd met 1 wiel op de rijbaan.

Hondengeleider

Vanwege die vreemde situatie is de politie met een hondengeleider gekomen om in het naastgelegen natuurgebied te zoeken naar mogelijk verdachte sporen. Volgens de kentekengegevens van het RDW is het voertuig niet als gestolen gemeld. De Forensische opsporing van de politie gaat in de loop van de ochtend verder onderzoek doen. De hele straat is tot die tijd afgezet met linten.