Auto brandt uit op A1 bij Bathmen

Deventer opvang voor daklozen puilt uit ondanks stapelbed­den: ‘Hotel regelen is geen wild idee’

De toestroom van daklozen bij de (nacht)opvang in de binnenstad is zó groot, dat Deventer denkt aan onorthodoxe maatregelen om mensen te kunnen blijven opvangen. Deventer wil daklozen tijdelijk onderbrengen in een hotel als de opvang in de binnenstad opnieuw vol zit.