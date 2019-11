Auto crasht en vliegt in brand na nachtelijke achtervolging in Deventer

Gehaat en gevreesd: hoe zakenman Pieter Bosma steeds weer in opspraak komt

23 november Van congressen en feesten tot verbouwingen. Zakenman Pieter Bosma doet het allemaal en overal. Steeds waar hij opduikt, verdwijnt er geld en blijven mensen onbetaald achter. Eerst deed hij zaken in het zuiden, nu woont en werkt hij in Oost-Nederland. Wie is deze man? Wie is Pieter Bosma?