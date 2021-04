Auto crasht tegen boom bij kruising in Deventer: inzittenden gewond

Video Tot tranen geroerde Mark (47) uit Terwolde verkoopt winkel én huis noodgedwon­gen

14 april Bij Natascha Dump moet je snuffelen: Wie weet nou dat ‘ie een soeplepel van defensie zoekt, totdat je ‘m ziet? Of net die ene UN-blauwe legerhelm? Theeserviesje? Overalletje? Je moet het zien, in Terwolde. Maar grenzeloos snuffelen, dat kan niet meer in coronatijd. Dus heeft eigenaar Mark Renssen de knoop doorgehakt: Natascha wordt leegverkocht. Na ruim vier decennia stopt de dumpzaak.