Auto dobbert rond in IJssel bij Deventer: ‘Hùh wat ligt daar nu?’

Geen dag hetzelfde in de Deventer jachthaven van Max en Nathalie Hendriks. Maar vanavond wist wist Nathalie Hendriks niet wat ze zag toen ze het havenkantoor uitstapte. ,,Is dat een auto? Het duurde heel even voordat ik het besefte. Maar ja, het is een auto. Heel vreemd, de achterlichten deden het gewoon.’’ Ze komt direct in actie en alarmeert de hulpdiensten. ,,We hebben direct gekeken of er nog mensen in de auto zaten maar dat bleek gelukkig niet het geval.’’