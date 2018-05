Auto en vrachtwagen klappen op elkaar in Deventer

Video + update Alwéér autobrand in Deventer: 'Ik kon mijn auto net redden'

11:20 'Grote vlammen en een sissend geluid'. Deventer is vannacht opnieuw opgeschrikt door een autobrand. Dit keer aan de Kosterstraat. Het is de twaalfde auto die bij branden in Deventer is vernield deze maand.