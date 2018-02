Auto gestolen in Schalkhaar

In opspraak gekomen Deventer raadslid Hunger (VVD) stapt per direct op

11:03 Het Deventer VVD-raadslid Carmen Hunger verlaat per direct de politiek. Hunger raakte in opspraak doordat ze als aandeelhouder is gelinkt aan een bv van haar partner, die 400.000 euro leende van de gemeente. Over dat geld is nu onduidelijkheid.