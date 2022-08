Auto in Deventer volledig in as gelegd, mogelijk brandstichting

Werkstraf en verbod op contact met minderjari­gen voor man uit Schalkhaar die 12-jarige wilde lokken

Een 53-jarige man uit Schalkhaar die avances maakte richting een 12-jarig meisje is veroordeeld tot 140 uur werkstraf en zes maanden cel voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Hij mag in de proeftijd geen contact hebben met minderjarigen en moet zich laten behandelen. F.N. wilde op 21 november vorig jaar midden in de nacht met het meisje afspreken, maar trof de politie die door haar oplettende moeder was gewaarschuwd.

28 juli