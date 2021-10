Auto knalt op Wilhelminabrug in Deventer

GA Eag­les-verdediger Bakker krabbelt weer op na dreun in aanloop naar IJsselder­by: ‘Ik schrok wel even’

8 oktober Ja, hij had het even knap moeilijk vorige maand. Twee dagen voor de IJsselderby nam trainer Kees van Wonderen hem apart en volgde de onheilstijding dat zijn basisplek bij Go Ahead Eagles verleden tijd was. Justin Bakker slikte, voelde zich een paar dagen beroerd en rechtte de rug. ,,Een teleurstelling. Ik was bezig aan een goed seizoen. Het is nu aan mij om me terug te knokken.’’