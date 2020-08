Auto knalt tegen boom en eindigt in sloot in Lettele, bestuurder zwaargewond naar ziekenhuis

Zwembad De Schaeck in Twello de komende dagen vol door corona-maatrege­len: ‘Best zuur’

13:20 Nietsvermoedende vakantievierders die de komende dagen een duikje willen nemen in zwembad De Schaeck in Twello komen van een koude kermis thuis: het zwembad is helemaal volgeboekt. Vanwege de corona-maatregelen mag het bad maar 800 mensen toelaten, terwijl er normaal 2500 zijn toegestaan.