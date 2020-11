Auto knalt zijwaarts tegen lantaarnpaal in Deventer: bestuurder gewond afgevoerd

wedstrijdverslag GA Eagles is na sterke eerste helft al klaar met geplaagd FC Den Bosch

15 november Het werd een relatief ontspannen zondagmiddagje voor Go Ahead Eagles, dat na 45 minuten al zo goed als klaar was met het geplaagde FC Den Bosch. Met drie treffers in de eerste helft zat de thuisploeg snel op rozen en steeg het dankzij de tweede zege in zes dagen (3-0) naar de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.