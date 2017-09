Auto loopt schade op door ijzeren plaat op A1 bij Bathmen

‘Tuin­tjes­po­li­tie’ brengt Deventer straat in rep en roer

9:02 Teveel onkruid, of allerlei spullen in de tuin die er niet horen? Pats! Dan kan een foto van je tuin zo in een brief staan die de hele straat doorgaat. De bewoners van De Berenklauw in Deventer zijn verbijsterd. ,,Ik vind dit echt een schandpaal.”