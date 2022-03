Auto met gezin beschoten op A1 bij Deventer: één slachtoffer, twee aanhoudingen

Video Meneer De Koning (78) uit Deventer voelt zich minder alleen sinds hij kan beeldbel­len met de wijkverple­ging

Beeldbellen met cliënten is niet meer weg te denken in de zorg. Het bespaart zorgorganisaties die in Deventer en Salland actief zijn veel personeel en dat is prettig in een krappe arbeidsmarkt. Maar ook voor cliënten is het een uitkomst, vertelt de 78-jarige Clemens de Koning uit Deventer: ,,Toen ik de tablet nog niet had, moest ik steeds de huisarts bellen.’’

