Auto met gezin beschoten op A1 in de buurt van Deventer: één slachtoffer, twee aanhoudingen

Deventer hengelt 1,6 miljoen euro binnen voor ontwikke­ling stationsom­ge­ving

De provincie Overijssel draagt de komende jaren in totaal 1,6 miljoen euro bij aan de inrichting van de openbare ruimte in stadscampus de Kien. Dat is het gebied aan de rand van de binnenstad, tussen grofweg het station en de hogescholen Saxion en Aventus.

12:01