Auto op Deventer bedrijventerrein gaat in vlammen op

Dief maakt na babbeltruc andermaal buit in senioren­com­plex in Schalkhaar

5 juni Seniorencomplex De Lindenhof in Schalkhaar is vrijdagmiddag opgeschrikt door een dief. Een man deed zich aan de Kolkmansweg voor als monteur van de waterleiding en vertrok niet veel later met sieraden en een beurs, gestolen van twee oudere vrouwen.