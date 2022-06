Auto raakt in slip op A1 bij Holten: rijstroken tijdelijk afgesloten

Gemeente­kas gespekt in 2021: Deventer houdt miljoenen over

Deventer heeft in 2021 - net als in eerdere jaren - opnieuw veel minder uitgegeven dan gedacht. De plus bedraagt dit keer 8,1 miljoen euro, iets minder dan een jaar eerder. Deventer boert ook goed dankzij (betere) inkomsten uit grondverkoop voor woningbouw en bedrijven.

