Auto raakt oudere fietser die geen voorrang verleent in Schalkhaar

Deel Deventer politiek niet blij met felgroene deelscoo­ters: ‘Je ziet ze overal rondslinge­ren’

11 mei Zijn er wel goede afspraken gemaakt over de felgroene deelscooters die sinds eind vorig jaar in het straatbeeld van Deventer te zien zijn? Dat vragen twee raadsleden zich af. Steeds vaker krijgen ze klachten over overlast. ,,Je ziet ze juist op plekken staan waar je tegen andere scooteraars of fietsers zegt: daar mag je niet parkeren.’’