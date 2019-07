Auto raakt van de weg op A1 bij Bathmen, vrouw en kinderen gewond

Bronzen hoofd van geestelijk vader Deventer zwemvier­daag­se hangt op ‘mooie plek’ in Borgeler­bad

6:00 ,,Mijn vader zou trots zijn geweest als hij had geweten dat de zwemvierdaagse in Deventer na vijftig jaar nog steeds zo’n groot evenement is.” Deze woorden sprak Marga van Feggelen nadat zij maandagochtend in het Borgelerbad het bronzen hoofd van haar vader had onthuld. Ruud van Feggelen (1924-2002) is de geestelijk vader van de Zwem4Daagse Deventer. Zijn bronzen beeld kent een bijzondere geschiedenis.