Auto ramt busje in Deventer

Frietzaak Holy Fries & Chicken in Deventer gesloten door gemeente

11:34 Frietzaak Holy Fries & Chicken in Deventer is enkele weken na de opening (tijdelijk) gesloten door de gemeente. De zaak ging volgens de woordvoerder Gideon Burgers open zonder exploitatievergunning. De gemeente trad daarom handhavend op. Volgens Burgers staan er nog enkele vragen open over de vergunning.